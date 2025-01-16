ALLERTA METEO ROSSA IN SICILIA CENTRO-ORIENTALE: SCUOLE CHIUSE E MISURE STRAORDINARIE

In seguito alla proclamazione dell'allerta meteo rossa da parte della Protezione Civile regionale, tutte le scuole della Sicilia centro-orientale, incluse quelle della provincia di Catania, resteranno...

In seguito alla proclamazione dell'allerta meteo rossa da parte della Protezione Civile regionale, tutte le scuole della Sicilia centro-orientale, incluse quelle della provincia di Catania, resteranno chiuse venerdì 17 gennaio 2025. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico in previsione di condizioni meteorologiche estreme.

Maltempo di Eccezionale Intensità

L’allerta rossa, il massimo livello di emergenza, è stata dichiarata a causa della Tempesta Gabri, che porterà piogge abbondanti, venti intensi e un elevato rischio di frane e allagamenti. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare prevede fenomeni temporaleschi di carattere eccezionale su Sicilia, Calabria e Sardegna orientale.

Le autorità raccomandano di evitare spostamenti non indispensabili e di seguire le indicazioni della Protezione Civile.

Misure Precauzionali a Catania e Provincia

Il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha dato disposizioni per redigere un’ordinanza con effetto immediato e fino alle ore 24 di domani, 17 gennaio 2025. L’ordinanza prevede:

Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Sospensione di mercati rionali e storici (come Fiera e Pescheria).

Chiusura di impianti sportivi comunali, parchi pubblici, Giardino Bellini e cimiteri.

Divieto di circolazione per mezzi a due ruote (cicli e motocicli) su strade comunali.

Provvedimenti simili sono stati adottati in altri comuni della provincia, tra cui Misterbianco e Paternò.

A Paternò e Misterbianco: Scuole Chiuse e Limitazioni

A Paternò, il Sindaco Nino Naso ha ordinato la chiusura di scuole, parchi pubblici e cimiteri. A Misterbianco, il Sindaco Marco Corsaro ha esteso il provvedimento anche alla chiusura di attività commerciali in zone a rischio idrogeologico, come Contrada Mezzocampo e il Parco Commerciale Centro Sicilia.

Sospensione del Servizio Ferroviario Circumetnea

Il maltempo ha portato alla sospensione del servizio ferroviario extraurbano della Circumetnea. I treni saranno sostituiti da autobus aziendali, mentre il servizio urbano rimarrà regolarmente attivo.

Università di Catania: Lezioni a Distanza

Anche l’Università di Catania ha adottato misure straordinarie, sospendendo le attività in presenza e chiudendo i locali dell’Ateneo per tutta la giornata di venerdì 17 gennaio. Le lezioni proseguiranno online attraverso piattaforme digitali.

Raccomandazioni alla Popolazione

Le autorità invitano i cittadini a:

Monitorare gli aggiornamenti meteo.

Prestare attenzione agli avvisi della Protezione Civile.

Evitare le zone soggette a rischio idrogeologico.

Limitare gli spostamenti al minimo necessario.

Tempesta Gabri: Previsioni Meteo

Il Servizio Meteorologico ha emesso un bollettino straordinario:

Venti di burrasca e raffiche fino a tempesta in Sicilia e Calabria.

Mareggiate lungo le coste esposte dello Ionio e del Tirreno meridionale.

Piogge persistenti e intense, con possibili grandinate e frequente attività elettrica.

La situazione resta in costante monitoraggio. I cittadini sono invitati a collaborare per garantire la sicurezza di tutti.