ALLERTA METEO ROSSA IN SICILIA CENTRO-ORIENTALE: SCUOLE CHIUSE E MISURE STRAORDINARIE
In seguito alla proclamazione dell'allerta meteo rossa da parte della Protezione Civile regionale, tutte le scuole della Sicilia centro-orientale, incluse quelle della provincia di Catania, resteranno chiuse venerdì 17 gennaio 2025. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico in previsione di condizioni meteorologiche estreme.
Maltempo di Eccezionale Intensità
L’allerta rossa, il massimo livello di emergenza, è stata dichiarata a causa della Tempesta Gabri, che porterà piogge abbondanti, venti intensi e un elevato rischio di frane e allagamenti. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare prevede fenomeni temporaleschi di carattere eccezionale su Sicilia, Calabria e Sardegna orientale.
Le autorità raccomandano di evitare spostamenti non indispensabili e di seguire le indicazioni della Protezione Civile.
Misure Precauzionali a Catania e Provincia
Il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha dato disposizioni per redigere un’ordinanza con effetto immediato e fino alle ore 24 di domani, 17 gennaio 2025. L’ordinanza prevede:
- Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.
- Sospensione di mercati rionali e storici (come Fiera e Pescheria).
- Chiusura di impianti sportivi comunali, parchi pubblici, Giardino Bellini e cimiteri.
- Divieto di circolazione per mezzi a due ruote (cicli e motocicli) su strade comunali.
Provvedimenti simili sono stati adottati in altri comuni della provincia, tra cui Misterbianco e Paternò.
A Paternò e Misterbianco: Scuole Chiuse e Limitazioni
A Paternò, il Sindaco Nino Naso ha ordinato la chiusura di scuole, parchi pubblici e cimiteri. A Misterbianco, il Sindaco Marco Corsaro ha esteso il provvedimento anche alla chiusura di attività commerciali in zone a rischio idrogeologico, come Contrada Mezzocampo e il Parco Commerciale Centro Sicilia.
Sospensione del Servizio Ferroviario Circumetnea
Il maltempo ha portato alla sospensione del servizio ferroviario extraurbano della Circumetnea. I treni saranno sostituiti da autobus aziendali, mentre il servizio urbano rimarrà regolarmente attivo.
Università di Catania: Lezioni a Distanza
Anche l’Università di Catania ha adottato misure straordinarie, sospendendo le attività in presenza e chiudendo i locali dell’Ateneo per tutta la giornata di venerdì 17 gennaio. Le lezioni proseguiranno online attraverso piattaforme digitali.
Raccomandazioni alla Popolazione
Le autorità invitano i cittadini a:
- Monitorare gli aggiornamenti meteo.
- Prestare attenzione agli avvisi della Protezione Civile.
- Evitare le zone soggette a rischio idrogeologico.
- Limitare gli spostamenti al minimo necessario.
Tempesta Gabri: Previsioni Meteo
Il Servizio Meteorologico ha emesso un bollettino straordinario:
- Venti di burrasca e raffiche fino a tempesta in Sicilia e Calabria.
- Mareggiate lungo le coste esposte dello Ionio e del Tirreno meridionale.
- Piogge persistenti e intense, con possibili grandinate e frequente attività elettrica.
La situazione resta in costante monitoraggio. I cittadini sono invitati a collaborare per garantire la sicurezza di tutti.