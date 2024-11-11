ALLERTA METEO ROSSA SULLA COSTA NORD-ORIENTALE DELLA SICILIA E ARANCIONE NEL RESTO DELL’ISOLA: PATERNÒ IN ZONA ARANCIONE, CATANIA IN ZONA ROSSA

Il sindaco di Paternò, Nino Naso, ha emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di martedì 12 novembre 2024.Le scuole resteranno chiuse anche in tutti i comuni della provincia di Ca...

Il sindaco di Paternò, Nino Naso, ha emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di martedì 12 novembre 2024.

Le scuole resteranno chiuse anche in tutti i comuni della provincia di Catania e nella maggior parte dei comuni di Siracusa e Messina.

La Protezione Civile invita i cittadini a seguire scrupolosamente gli aggiornamenti meteo e le disposizioni delle autorità competenti. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari nelle aree più colpite dal maltempo e di prestare attenzione a eventuali aggiornamenti in tempo reale.

L'avviso meteo prevede un'allerta rossa sulla parte nord-orientale dell'isola, in particolare sul versante ionico, dove potrebbero verificarsi fenomeni meteorologici di particolare intensità, come forti piogge e temporali.

Pochi minuti fa, la Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino meteo che prevede la continuazione dell'allerta per il 12 novembre 2024. In particolare, è stata confermata un'allerta rossa sulla parte nord-orientale dell'Isola, in particolare sul versante ionico, aree che potrebbero essere colpite da fenomeni meteorologici di particolare intensità, come forti piogge e temporali.

Per le prossime 24-36 ore, si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con locali fenomeni di persistenza sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Con l'allerta rossa e fase di allarme, sono possibili frane e alluvioni estese, localmente anche molto gravi.

Nel resto della Sicilia, l'allerta è stata dichiarata arancione, indicando condizioni di rischio meteo moderato, ma comunque da monitorare attentamente. Le autorità locali consigliano massima prudenza, soprattutto per chi si trova nelle zone a rischio elevato.

La Protezione Civile invita i cittadini a seguire scrupolosamente gli aggiornamenti meteo e le disposizioni delle autorità competenti. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari nelle aree più colpite dal maltempo e di prestare attenzione a eventuali aggiornamenti in tempo reale.

Scuole:

Per quanto riguarda le scuole, nelle zone sottoposte ad allerta rossa, Catania rientra tra le aree a rischio, quindi le scuole rimarranno chiuse.

Il comune di Paternò, che si trova in zona arancione, attende la decisione delle autorità locali. Gli enti locali potrebbero emettere ordinanze specifiche per la sospensione delle attività didattiche.

Le autorità invitano la popolazione a prendere precauzioni, come il rafforzamento delle protezioni in casa e la sicurezza durante gli spostamenti, se non urgenti.