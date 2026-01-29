Allerta Meteo Sicilia, avviso dell’Aeronautica Militare: venti forti e mareggiate fino a sera
Allerta Meteo per il transito della tempesta Kristin sull’Italia, che determinerà venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca forte in alcune regioni. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 29 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.
Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare
“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 29/01/26. In considerazione del transito della tempesta denominata Kristin, persistono:
- fino alla serata di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca forte su Sardegna e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte;
- per tutta la giornata di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, venti forti occidentali sulla Calabria con raffiche di burrasca forte e con ulteriori rinforzi fino a tempesta sulle relative aree appenniniche;
forti mareggiate lungo tutte le coste esposte.
Persiste inoltre lo stato del mare fino a molto agitato:
- fino alla sera di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, sullo Stretto di Sicilia;
- per tutta la giornata di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, sullo Ionio meridionale“.