ALLERTA METEO SICILIA: TEMPESTA BORIS PORTA VENTI FORTI E MAREGGIATE NELLE PROSSIME ORE
Allerta Meteo per venti di burrasca e temporali, a causa del transito della Tempesta Boris. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 13 settembre 2024, un nuo...
A cura di Redazione
13 settembre 2024 14:51
Allerta Meteo per venti di burrasca e temporali, a causa del transito della Tempesta Boris. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 13 settembre 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale.
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 13/09/24
IN CONSIDERAZIONE DEL TRANSITO DELLA TEMPESTA BORIS PERSISTONO:
- PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU MARCHE, ABRUZZO
MOLISE E PUGLIA GARGANICA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RISPETTIVO
SETTORE COSTIERO, ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA,
GRANDINE PICCOLA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
- PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE VENTI FORTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE
FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU SARDEGNA, SICILIA, CALABRIA,
BASILICATA, CAMPANIA E PUGLIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI
SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU VALLE D'AOSTA,
PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO-ADIGE, VENETO E FRIULI
VENEZIA-GIULIA;
- PER LE PROSSIME 12/18 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO, SU
MARE E CANALE DI SARDEGNA E TIRRENO