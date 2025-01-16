ALLERTA METEO: SOSPESO IL SERVIZIO FERROVIA CIRCUMETNEA EXTRAURBANO E CHIUSURA DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA

A causa dell'allerta meteo di codice rosso diramata dalla Protezione Civile Regionale, il servizio ferroviario extraurbano della Circumetnea di Catania sarà sospeso nella giornata di venerdì 17 gennai...

A causa dell'allerta meteo di codice rosso diramata dalla Protezione Civile Regionale, il servizio ferroviario extraurbano della Circumetnea di Catania sarà sospeso nella giornata di venerdì 17 gennaio 2025.

La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei viaggiatori a fronte delle condizioni meteorologiche avverse previste per domani.

I treni 2, 4, 11 e 17 saranno sostituiti con autobus aziendali per il trasporto dei passeggeri, mentre il servizio urbano della Metropolitana e delle autolinee cittadine rimarranno regolarmente attivi, assicurando la continuità della mobilità urbana.

Anche l'Università di Catania ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per la giornata di domani. Tuttavia, l'Ateneo invita i docenti e gli studenti a proseguire le lezioni a distanza utilizzando piattaforme digitali come Teams. Inoltre, tutti i locali dell'Ateneo resteranno chiusi per tutta la giornata di venerdì.

Le autorità locali e le istituzioni invitano la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti e a monitorare gli aggiornamenti relativi all’allerta meteo.

Si raccomanda massima attenzione e prudenza, soprattutto nelle zone più esposte ai disagi causati dal maltempo.