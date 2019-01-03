ALLERTA METEO: STORICA ONDATA DI FREDDO E NEVE IN ARRIVO ANCHE IN SICILIA

La nostra penisola continua ad essere interessata dal flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che determina il persistere di forti venti al sud, una sensibile diminuzione delle temperatu...

La nostra penisola continua ad essere interessata dal flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che determina il persistere di forti venti al sud, una sensibile diminuzione delle temperature, con nevicate sul versante adriatico centro-meridionale fino al livello del mare e a quote molto basse sul resto del sud Italia. La situazione è critica nelle Regioni meridionali, con una vera e propria emergenza neve. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quelli diffusi nei giorni precedenti. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede il persistere delle nevicate su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, fino a livello del mare, con apporti al suolo da deboli a moderati. Si prevedono apporti fino ad abbondanti tra Abruzzo e Molise alle quote collinari e montane.

Dalle prime ore di domani, venerdì 4 gennaio, si prevedono nevicate sulla Basilicata centro-settentrionale e sul versante ionico centro-settentrionale della Calabria, a quote superiori a 200-400 metri, con possibili sconfinamenti fino al livello del mare, con apporti al suolo deboli, moderati alle quote collinari e montane.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 4 gennaio, allerta gialla su Abruzzo e su alcuni settori della Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per domani, Venerdì 4 Gennaio 2019

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio, sull’Abruzzo centro-meridionale e sui settori tirrenici della Sicilia centrale, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui restanti settori settentrionali della Sicilia, sul resto dell’Abruzzo e su Marche, Umbria sud-orientale, settori orientali del Lazio e della Campania, Basilicata centro-settentrionale, Puglia e versanti ionici centro-settentrionali e tirrenici meridionali della Calabria, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: sull’Alto Adige con apporti al suolo deboli, al più moderati sui settori di confine; a tutte le quote su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, settori orientali di Umbria, Lazio e Campania, sulla Basilicata centro-settentrionale e sui versanti ionici della Calabria centro-settentrionale, con apporti al suolo abbondanti alle quote collinari e montuose dell’Abruzzo centro-meridionale, da deboli a moderati sulle restanti zone; occasionalmente e localmente possibili anche su coste e arcipelago campano, ove gli eventuali apporti al suolo saranno però di scarso rilievo; al di sopra dei 100-300 m, con sconfinamenti fino al livello del mare, sui settori settentrionali della Sicilia e settori tirrenici della Calabria meridionale, con apporti al suolo abbondanti alle quote collinari e montuose della Sicilia tirrenica centrale, da deboli a moderati altrove.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime generalmente basse, fino a molto basse a quote di valle e pianura sulle regioni settentrionali e sulle zone interne del Centro e alle quote collinari del Sud; diffuse gelate notturne e mattutine nelle zone interessate dalle nevicate, persistenti anche durante il ciclo diurno alle quote collinari e montuose.

Venti: inizialmente da forti a burrasca settentrionali sui settori adriatici e ionici meridionali, in attenuazione; forti settentrionali sulle restanti regioni centro-meridionali peninsulari e Sicilia, in attenuazione.

Mari: da molto mossi ad agitati i bacini centro-meridionali.

Si ricorda che è in vigore l’obbligo di catene da neve a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali sui tratti a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio

A causa dell’ondata di gelo che si sta abbattendo in queste ore sulla Penisola e anche in Sicilia, Anas ha attivato le procedure di rito per la gestione dell’emergenza, operando sin dalla giornata di ieri con mezzi spargisale al fine di prevenire la formazione di ghiaccio e, sulle strade già colpite dalle nevicate in atto, con mezzi spazzaneve, garantendo la transitabilità su tutta la rete di propria competenza.

In particolare, i mezzi spazzaneve sono in azione, in provincia di Messina, sulla strada statale 116 “Randazzo – Capo d’Orlando” dal km 3,000 al km 33,000, tra Floresta e Ucria, e sulla strada statale 289 “Di Cesarò” dal km 15,000 al km 52,500, tra Cesarò e San Fratello.

Spazzaneve in azione anche sulla statale 117 “Centrale Sicula”, tra Reitano (ME) e Nicosia (EN), sulla statale 118 “Corleonese Agrigentina” tra S. Stefano di Quisquina e Alessandria della Rocca, nell’agrigentino, sulla statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, tra Polizzi Generosa (PA) e Cesarò (ME).

I mezzi spargisale sono invece attivi in provincia di Siracusa, sulle strade statali 124 “Siracusana” e 287 “Di Noto”, nelle aree di Buccheri e Palazzolo Acreide, 194 “Ragusana” a Francofonte e tra Ragusa e Modica, nell’ennese, sulla 121 tra Leonforte e Agira e sulla 192, a Enna, sulla 514 “Di Chiaramonte” tra Vizzini e Ragusa, nell’agrigentino, sulla statale 122 “Agrigentina”, nel nisseno, sulla 560 “Di Marcatobianco” e sulle statali 626, 640 e 640dir, e nel palermitano, sulla statale 285 “Di Caccamo” (PA) e 624 “Palermo-Sciacca”.

Per quanto riguarda le autostrade in gestione Anas, i mezzi spargisale sono in azione sui tratti lungo i quali è in vigore l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali, ovvero:

A19 “Palermo - Catania”, dal km 56,700 al km 130,000, tra gli svincoli di Scillato e Mulinello;

A29 “Palermo - Mazara del Vallo”, dal km 51,000 al km 84,100, tra Alcamo e Santa Ninfa;

A29dir “Alcamo - Trapani”, dal km 0,000 al km 21,300, tra Alcamo e Fulgatore.

Si ricorda che, in forza delle ordinanze 140/2018/AP, 141/2018/AP, 142/2018/AP, 27/CT/2018, 28/CT/2018, 186/PA/2018, per tutti i veicoli a motore ad esclusione dei motocicli è in vigore l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali sulle strade statali e le autostrade in gestione Anas normalmente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.