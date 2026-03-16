🔴 Allerta PRETEM per maltempo: nel Catanese possibili oltre 200 mm di pioggia in 24 ore

🔴 Allerta PRETEM per maltempo: nel Catanese possibili oltre 200 mm di pioggia in 24 oree

Una nuova fase di maltempo è attesa sulla Sicilia nella giornata di lunedì, quando l’approfondimento di una depressione tra la Libia e l’isola porterà precipitazioni diffuse che in alcune aree potranno risultare anche intense e persistenti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, il peggioramento interesserà in particolare la Sicilia orientale, dove l’afflusso di venti di scirocco anche molto intensi richiamati dal minimo di bassa pressione favorirà piogge continue e a tratti temporalesche. Le condizioni meteo più critiche sono attese soprattutto nelle zone interne del Catanese, dove l’effetto dei rilievi potrebbe accentuare le precipitazioni.

Le correnti umide provenienti da sud-est, infatti, risalendo lungo i versanti montuosi potrebbero generare accumuli molto elevati di pioggia, con fenomeni che potrebbero durare per gran parte della giornata.

Secondo le previsioni, in alcune aree tra Catanese e Calabria ionica si potrebbero registrare cumulate anche superiori ai 150-200 millimetri di pioggia in 24 ore, soprattutto nelle zone montuose più esposte.

Nonostante l’intensità delle precipitazioni, la struttura delle piogge dovrebbe essere prevalentemente stratiforme, quindi più continua che violenta. Ciò significa che i fenomeni potrebbero risultare persistenti ma generalmente senza eventi temporaleschi particolarmente violenti.

Le eventuali celle temporalesche che si formeranno saranno per lo più monocellulari o multicellulari, mentre resta bassa la probabilità di supercelle o grandinate, a causa dei valori limitati di wind shear e del gradiente termico non particolarmente marcato nei bassi strati dell’atmosfera.

Nelle altre zone della Sicilia i fenomeni dovrebbero risultare più irregolari e meno intensi, con rovesci o locali temporali soprattutto nella prima parte della giornata, destinati poi ad attenuarsi nel corso del pomeriggio.

Gli esperti segnalano inoltre la possibilità di trombe marine lungo le coste ioniche, fenomeni che potrebbero svilupparsi in presenza di particolari condizioni atmosferiche favorevoli.

Le autorità raccomandano comunque prudenza negli spostamenti e di seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile nelle prossime ore.

Comunicato completo – Previsioni Temporali

PREVISIONI TEMPORALI

Nella giornata di lunedì, l’approfondimento di una depressione tra la Libia e la Sicilia darà luogo ad una fase di maltempo a tratti anche intenso, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o di temporale, specialmente tra la Sicilia orientale e la Calabria ionica, che risulteranno maggiormente esposte alla ventilazione di scirocco localmente molto intensa richiamata dal minimo di bassa pressione.

Nella fattispecie, nelle aree interne di catanese, Aspromonte, catanzarese e crotonese si prevedono cumulate anche superiori ai 150/200mm in 24 ore, in seno al sollevamento orografico delle umide correnti sciroccali sui rilievi esposti. Su queste zone viene emesso un livello 1 di pericolosità per piogge moderate o forti ma continue e persistenti per gran parte della giornata, dovute alla poca mobilità della bassa pressione e al marcato lifting orografico. Va sottolineato, tuttavia, che la natura prevalente delle precipitazioni sarà di tipo stratiforme, come spesso accade in queste situazioni.

Le eventuali strutture convettive che si andranno a generare all’interno del tessuto stratiforme saranno di tipo monocellulare o al più multicellulare, laddove vi saranno valori un po’ più alti di energia potenziale e una maggior spinta della massa d’aria a salire. Bassa sarà la probabilità di supercelle, dati i valori molto contenuti di wind shear nei primi 6 km di quota. Anche la probabilità di grandinate risulterà complessivamente bassa, dato il gradiente termico poco pronunciato nei medi-bassi livelli.

Su tutte le altre zone del dominio previsionale per le quali viene emesso un livello 0 di pericolosità, saranno probabili rovesci o locali temporali generalmente non intensi e poco organizzati, più probabili nella prima metà della giornata ed in esaurimento nella seconda parte.

Infine, si menziona la possibilità di trombe marine lungo le coste ioniche calabresi e siciliane, dati i valori di CAPE 0-3km > 200 J/kg.