Allerta PRETEMP: rischio grandine e piogge intense con forti accumuli in Sicilia

Il gruppo di lavoro PRETEMP, che studia e prevede fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano, ha emesso una tendenza per la giornata di saabto 16 agosto 2025.

Valida dalle ore 00:00 alle 24:00 UTC di sabato 16 agosto 2025

Nella giornata di sabato, la presenza di una circolazione depressionaria in quota, centrata sul Meridione, sarà responsabile di diffusa instabilità su gran parte del Sud Italia e sulla Sardegna. In queste zone viene emesso un livello 0 per temporali a cella singola o multicellulari associati a grandine di piccola o media dimensione, con locali accumuli al suolo e a piogge intense concentrate.

Un livello 0 è valido anche sulle Alpi centro-orientali per locali temporali pomeridiani associati a grandine di piccola dimensione. Dei locali temporali di debole intensità non sono da escludere in serata sulla Pianura Padana centro-occidentale, ma non si ritiene opportuno emettere nessun livello di pericolosità.

Una circolazione depressionaria associata ad aria fresca in quota (isoterme di -13 °C a 500 hPa) favorirà la formazione di qualche temporale nel cuore della notte tra i rilievi della Basilicata e Calabria Settentrionale. Gli outflow dei temporali si propagheranno verso il Basso Tirreno dove l’atmosfera sarà molto instabile, con CAPE fino a 3000-4000 J/kg, CIN pressoché nullo e PWAT intorno a 40-45 mm. Tali temporali raggiungeranno la Calabria tirrenica in nottata e la Sicilia settentrionale entro la mattina. Tuttavia la convezione sarà abbastanza disorganizzata a causa dello shear assente o molto debole.

Nel corso del pomeriggio si avrà la classica convezione pomeridiana su gran parte delle zone interne del Sud Italia e sulla Sardegna, con i fenomeni più intensi attesi tra Basilicata, Calabria e Sicilia. A causa dell’assenza di shear i temporali saranno semistazionari, o in lenta propagazione verso sud, favorendo piogge intense concentrate (50-80 mm in 3 ore) e grandinate con accumuli al suolo. Si prevedono sconfinamenti lungo la fascia tirrenica peninsulare, Sicilia ionica e sul Mar di Sicilia.

ALLERTA DELL'AEURONATICA MILITARE

Dopo un Ferragosto segnato da temporali pomeridiani al Centro-Sud e sulle Alpi, il maltempo si intensificherà nel weekend, colpendo prima il Sud ed estendendosi poi anche al Nord.

Anche l’Aeronautica Militare informa sul maltempo che oggi sabato 16 agosto, colpirà le regioni meridionali. Ecco il nuovo bollettino aggiornato con le previsioni per le prossime ore pubblicato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale:

Si prevedono, dalla seconda parte del mattino di oggi sabato 16 agosto 2025, e fino al primo mattino di dopodomani, domenica 17 agosto 2025, precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco su Sicilia e Calabria, accompagnate da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti.

Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento