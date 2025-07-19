Allerta Rossa a Catania per Rischio Incendi: Massima Attenzione per Domenica 20 Luglio
Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta massima per la giornata di domenica 20 luglio 2025, a causa di un’imponente ondata di calore e dell’elevato rischio di incendi che interesseranno in particolare la provincia di Catania.
La situazione si preannuncia particolarmente critica nelle zone settentrionali e sud-orientali della Sicilia, con Catania che si trova sotto allerta rossa, il livello più alto nella scala di rischio. Questo indica un pericolo estremo dovuto alle temperature eccezionalmente elevate e alla forte possibilità di propagazione di incendi.
Nel resto del territorio regionale, la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione, segnalando un rischio significativo legato alle condizioni climatiche avverse, che potrebbero causare disagi alla popolazione e complicare le operazioni di soccorso in caso di emergenze.
Avviso del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare
Nel pomeriggio di oggi, sabato 19 luglio 2025, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle ore 14:00 un nuovo avviso per “fenomeni intensi”. Secondo le previsioni:
“Si prevedono, dalla mattinata di domani, domenica 20 luglio 2025, e almeno fino alla serata di lunedì 21 luglio 2025, temperature elevate con punte massime previste di 40-42°C sulla Sicilia.”
Le autorità invitano la cittadinanza a:
- evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata,
- mantenere un’adeguata idratazione,
- non accendere fuochi o svolgere attività che possano innescare incendi,
- prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.
La Protezione Civile continua a monitorare la situazione ed è pronta a intervenire in caso di emergenze.