ALLERTA ROSSA A MISTERBIANCO: IL SINDACO OLTRE LE SCUOLE CHIUDE GLI ESERCIZI NELL'AREA DEL DISTRETTO COMMERCIALE, TRA QUESTI IL "CENTRO SICILIA"

Il Sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha emesso un'ordinanza in seguito all'allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di venerdì 17 gennaio 2025.

A causa delle previsioni di condizioni meteorologiche avverse, che prevedono forti piogge, venti intensi e possibili fenomeni di attività elettrica, il primo cittadino ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (inclusi gli asili pubblici e privati) fino alla mezzanotte di domani.

Inoltre, a causa del rischio idrogeologico, sono stati presi provvedimenti anche per la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, artigianali e industriali situati nelle aree più vulnerabili del territorio.

Nello specifico, sono stati interessati i locali di Contrada Mezzocampo, Contrada Incarrozza (Sp 192) e del Parco commerciale Centro Sicilia, che include anche le strutture di grande e media vendita di Contrada Cubba-Tenutella.

Il Sindaco ha invitato la cittadinanza a mantenere la massima prudenza, evitando le zone soggette a rischi di allagamento e limitando gli spostamenti al minimo indispensabile. In vista delle condizioni meteo avverse, si prevede infatti una possibile formazione di allagamenti e il rischio di danni alle strutture e alla viabilità.

Il sistema comunale di Protezione Civile è già stato mobilitato e resta a disposizione della popolazione per qualsiasi necessità. In caso di emergenza, è possibile contattare i numeri comunali attivi: 0957556200/202/203 e 0957556427.

Si invita, infine, la cittadinanza a diffondere il più possibile queste informazioni per garantire la sicurezza di tutti.