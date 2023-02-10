ALLERTA IN SICILIA, AUTOSTRADE SICILIANE “IN VIAGGIO SOLO SE NECESSARIO”
Allerta a causa delle avverse condizioni meteo oggi nella Sicilia orientale. “Queste condizioni potrebbero causare significativi problemi alla circolazione autostradale” spiega in una nota Autostrade...
Allerta a causa delle avverse condizioni meteo oggi nella Sicilia orientale. “Queste condizioni potrebbero causare significativi problemi alla circolazione autostradale” spiega in una nota Autostrade Siciliane che per “prevenire situazioni di disagio e pericolo”, invita tutti gli automobilisti a “prestare la massima attenzione e ad adottare le precauzioni necessarie durante la guida”.
“In particolare, si raccomanda di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza”, prosegue la nota.
Autostrade Siciliane continuerà a presidiare con le proprie squadre la A18 e la A20, a monitorare la situazione e a fornire eventuali ulteriori aggiornamenti.