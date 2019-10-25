ALLERTA ROSSA METEO, FORTI TEMPORALI SCUOLE CHIUSE E C'È UN DISPERSO

Come ampiamente previsto, la nostra Isola è oggi nella morsa dei temporali a causa di una forte area depressionaria che dalla Spagna e dall'Algeria si è spostata al centro del Mediterraneo e che ieri...

Come ampiamente previsto, la nostra Isola è oggi nella morsa dei temporali a causa di una forte area depressionaria che dalla Spagna e dall'Algeria si è spostata al centro del Mediterraneo e che ieri ha indotto la Protezione civile a diramare allerta meteo rossa oggi nella Sicilia orientale

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente nei settori orientali dell’isola, soprattutto tra Catania e Messina, dove si verificheranno piogge alluvionali per tutta la giornata odierna. Massima attenzione

Un pensionato di 80 anni risulterebbe disperso da ieri sera a causa del maltempo che sta flagellando la Sicilia a Licata (Ag).

Alcuni testimoni hanno notato nel fiume Salso un paio di ciabatte che galleggiavano, poi riconosciute dai familiari dell'anziano di cui non si avevano più notizie.

Ricerche sono in corso da parte dei sommozzatori dei Vigili del fuoco. In Sicilia la Protezione Civile ha diramato per stamane un'allerta rossa nella Sicilia orientale e un'allerta gialla in quella occidentale a causa del maltempo.

Le Ferrovie dello Stato hanno diffuso una nota con la quale informano che in base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 5.00 di oggi e fino alla normalizzazione delle condizioni meteo, la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì, Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì è sospesa. Inoltre, a causa dei danni dovuti al maltempo, la linea Palermo - Trapani, interrotta dalle 19 di ieri, rimarrà chiusa fino alle 12 di oggi.

E' stato programmato un servizio sostitutivo con bus nelle stazioni di Agrigento, Castelvetrano, Catania, Messina, Palermo e Siracusa. Il servizio sarà attivato compatibilmente all'evolversi delle condizioni metereologiche. Le squadre di tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), composte da oltre 60 addetti, sono al lavoro ininterrottamente da questa notte per presidiare le linee interessate dall'interruzione.