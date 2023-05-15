ALLERTA ROSSA NELLA SICILIA OCCIDENTALE. IL SINDACO DI PALERMO“USCITE DI CASA SOLO SE NECESSARIO"

La pioggia cade insistente e senza tregua dalla notte a Palermo, dove è in vigore l’allerta meteo rosso. Al momento in città si registrano picchi di 28 mm, con tendenza in aumento. Tempo che dovrebbe...

Al momento in città si registrano picchi di 28 mm, con tendenza in aumento. Tempo che dovrebbe peggiorare nelle prossime ore, attesi accumuli pluviometrici elevatissimi soprattutto sul palermitano occidentale e trapanese

Il sindaco metropolitano, Roberto Lagalla, che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili, invita “i palermitani e tutti i cittadini del territorio della provincia” a limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa “per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d’acqua. Ringrazio fin da ora la Protezione civile comunale e le squadre delle aziende partecipate che stanno lavorando per prevenire il più possibile i disagi a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse pronte a intervenire per garantire la sicurezza“.

Le scuole sono state chiuse, resteranno chiusi anche tutti i cimiteri comunali. Sono numerosi i comuni della provincia che hanno preso provvedimenti identici.