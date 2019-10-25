ALLERTA ROSSA PER DOMANI 26 OTTOBRE

Pure domani le scuole di ogni ordine e grado, rimaranno chiuse per allerta meteo rossa.Il Sindaco Naso ha firmato la relativa ordinanza, che prevede, tra l'altro, l'interdizione delle aree pubbliche...

Pure domani le scuole di ogni ordine e grado, rimaranno chiuse per allerta meteo rossa.

Il Sindaco Naso ha firmato la relativa ordinanza, che prevede, tra l'altro, l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali giardini pubblici, impianti sportivi all'aperto,aree giochi esterne e cimiteri.

La Protezione civile Nazionale ha diramato allerta meteo rossa per domani 26 ottobre per tutta la Sicilia centro-orientale.

Attese infatti per domani precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

La Protezione Civile avverte della possibilità di locali e o diffuse esondazioni di fiumi e corsi d’acqua.

La Protezione civile Nazionale ha diramato allerta meteo rossa per domani 26 ottobre per tutta la Sicilia centro-orientale.

Attese infatti per domani precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

La Protezione Civile avverte della possibilità di locali e o diffuse esondazioni di fiumi e corsi d’acqua.