Allerta uova Spinovo: nuovo avviso e nuovi lotti ritirati. Lista completa e date
Nuova allerta alimentare legata alle uova a marchio Spinovo. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo precauzionale che coinvolge ulteriori lotti di uova fresche prodotte dall’azienda Mazzini Pierluigi, con sede in via Fornace 1 a Spino d’Adda, in provincia di Cremona.
La causa è un potenziale rischio microbiologico, non meglio specificato, come già segnalato in un precedente richiamo risalente a pochi giorni fa.
Prodotti interessati
Il ritiro riguarda diverse tipologie e formati, tra uova sfuse e confezionate:
- Uova sfuse (XL, L e M) in plateau da 20 o 30 pezzi, lotti tra L0411 e XL1811, scadenze 4–19 novembre 2025
- Confezioni da 6 uova fresche, lotti tra LC0411 e LC1811, scadenze 4–18 novembre 2025
- Uova medie in confezioni da 6, lotti tra MC0411 e MC1911, scadenze 4–19 novembre 2025
- Uova medie in confezioni da 10, lotti tra MC100511 e MC101711, scadenze 5–17 novembre 2025
- Uova grandissime in confezioni da 6, lotti tra XLC0511 e XLC1911, scadenze 5–19 novembre 2025
- Linea “Le Nostranelle”, confezioni da 2 uova, lotti 20611, 21011, 21311, 21711, scadenze 6–17 novembre 2025
Tutti i prodotti provengono dal medesimo stabilimento, identificato con marchio IT U320E UE.
Cosa devono fare i consumatori
A scopo precauzionale, l’azienda invita i consumatori a:
- non consumare le uova appartenenti ai lotti indicati
- riportarle al punto vendita per il rimborso o la sostituzione
Il rimborso è garantito anche senza scontrino.
Questo nuovo richiamo conferma l’attenzione delle autorità sanitarie sulla sicurezza alimentare e l’importanza per i consumatori di verificare le etichette dei prodotti acquista