ALL'OSPEDALE GARIBALDI NESIMA DI CATANIA IL PRIMO NATO D'ITALIA DEL 2021

Piccolo primato per la città di Catania dove si è registrato il primo nato del 2021 in Italia.Si chiama Antonio il primo nato in Italia ed è venuto alla luce alle 00.01 nel reparto di Ostetricia e Gin...

A cura di Redazione 01 gennaio 2021 09:32

