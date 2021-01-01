ALL'OSPEDALE GARIBALDI NESIMA DI CATANIA IL PRIMO NATO D'ITALIA DEL 2021
A cura di Redazione
01 gennaio 2021 09:32
Piccolo primato per la città di Catania dove si è registrato il primo nato del 2021 in Italia.
Si chiama Antonio il primo nato in Italia ed è venuto alla luce alle 00.01 nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Garibaldi-Nesima di Catania, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore, proprio mentre gli italiani si accingevano a brindare all’arrivo del nuovo anno.