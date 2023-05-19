ALL’OSPEDALE “UMBERTO I” DI SIRACUSA LA QUARTA BANCA DEL LATTE UMANO DONATO DELLA SICILIA

Inaugurata nell'ospedale Umberto I di Siracusa la Banca del Latte Umano Donato, la quarta in Sicilia.Il servizio è ospitato al primo piano dell'ospedale di Siracusa in locali ristrutturati ed adeguati...

Il servizio è ospitato al primo piano dell'ospedale di Siracusa in locali ristrutturati ed adeguati con arredi e apparecchiature donati dal Rotary Club Siracusa Monti Climiti e da Isab-Lukoil con la partecipazione attiva dell'associazione Gruppo Mamme Siracusa.

A benedire i locali è stato il cappellano dell'ospedale Frate Gabriele. Presenti il direttore del reparto Utin e Neonatologia Massimo Tirantello, alla presenza del prefetto di Siracusa Giusi Scaduto, del presidente nazionale delle Banche del latte umano donato Guido Moro, del direttore del Dipartimento Materno Infantile Antonino Bucolo, del presidente del Rotary Club Siracusa Monti Climiti Silvia Margherita, del vice direttore generale delle Risorse Umane dell'Isab Claudio Geraci e della presidente del Gruppo Mamme Siracusa Concita Nucifora.

"Oggi è una giornata importante - ha detto il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - perchè istituiamo un servizio utile per tutte le famiglie della provincia di Siracusa. Le mamme senza ricorrere a strutture esterne avranno la possibilità di servirsi in ospedale".

"Grazie a tutti coloro che hanno collaborato con la Direzione dell'Azienda sanitaria per il raggiungimento di questo importantissimo obiettivo - ha detto il prefetto di Siracusa Giuseppa Scaduto - e un grazie in anticipo lo rivolgo soprattutto alle donne che daranno questo contributo di solidarietà donando il proprio latte per migliorare lo standard di salute della collettività".

Il direttore sanitario Salvatore Madonia ha sottolineato l'importanza di una Banca del Latte che prevede una serie di attività di controlli e di vigilanza regolate da normative, sulla individuazione delle donatrici, sulla lavorazione e conservazione del latte e sulla individuazione dei piccoli destinatari: "Il latte materno è un ottimo rimedio terapeutico per i nati prematuri. Evitando una serie di patologie diventando strumento farmacologico per prevenire e curare".

La presidente nazionale Unicef Carmela Pace ha rivolto un messaggio video ai partecipanti. Il presidente nazionale delle Banche del Latte Umano Donato Guido Moro ha ricordato come la presenza delle Banche costituisca una importante opportunità non solo per rendere disponibile questo prezioso alimento ai bimbi che non potrebbero averne altrimenti ma anche per promuovere l'allattamento materno. Il professore Moro ha illustrato la situazione della rete nazionale e di quella siciliana dove la Banca di Siracusa è la quarta struttura in Sicilia con Palermo, Messina e Catania. (ANSA).

