ALLUVIONE IN SICILIA FOTO E VIDEO DA UNA NOSTRA LETTRICE
A cura di Redazione
20 ottobre 2018 15:34
Alluvione in Sicilia, immagini e video in esclusiva inviatoci da una nostra cara lettrice, che sono sono state effettuate nelle aziende SAEM società cooperativa e SAEM Fer a Passo Mattino- Catania.
Per fortuna solo tanta paura per le persone, ingenti danni materiali
https://youtu.be/t2Jc2sPrdtY
https://youtu.be/smpUObCRVco
