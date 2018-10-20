95047

ALLUVIONE IN SICILIA FOTO E VIDEO DA UNA NOSTRA LETTRICE

Alluvione in Sicilia, immagini e video in esclusiva inviatoci da una nostra cara lettrice, che sono sono state effettuate nelle aziende SAEM società cooperativa e SAEM Fer a Passo Mattino- Catania.

20 ottobre 2018 15:34
Alluvione in Sicilia, immagini e video in esclusiva inviatoci da una nostra cara lettrice, che sono sono state effettuate nelle aziende SAEM società cooperativa e SAEM Fer a Passo Mattino- Catania.

Per fortuna solo tanta paura per le persone, ingenti danni materiali

https://youtu.be/t2Jc2sPrdtY

https://youtu.be/smpUObCRVco

