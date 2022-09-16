ALLUVIONE NELLE MARCHE È STRAGE: 6 MORTI E TRE DISPERSI

L'ondata di maltempo che ha colpito le Marche ha provocato al momento almeno sei vittime.Lo ha reso noto il dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali.Quattro delle...

L'ondata di maltempo che ha colpito le Marche ha provocato al momento almeno sei vittime.

Lo ha reso noto il dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali.

Quattro delle sei vittime sono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona) e una Barbara (Ancona). In quest'ultimo comune risultano anche tre dispersi.

Nella provincia di Ancona, dove sei persone sono morte a causa del maltempo, si sono abbattuti "400 millimetri di pioggia in due, tre ore", ha detto il responsabile delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, Luigi d'Angelo, che sta seguendo dalla sala operativa l'evolversi della situazione.

"È stato un evento estremamente intenso - ha sottolineato -, tutte le forze sono in campo e al lavoro". Probabilmente, ha aggiunto, "il caldo di questi giorni, scontrandosi con con una cella di aria fredda, ha determinato dei fenomeni così violenti".

Case allagate fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena che minacciano anche i comuni costieri. Il maltempo torna a fare paura nelle Marche, con una persona che risulta al momento dispersa nella zona di Senigallia. Le immagini dei condomini allagati e delle auto trascinate dall'acqua stanno facendo il giro di social e web. L'ondata di piena del fiume Misa minaccia Senigallia, già colpita dall'alluvione nel 2014.

Appello social del Comune che invita i cittadini di tenersi lontano dagli argini e di rimanere in casa, portandosi ai piani alti. Piogge e temporali stanno provocando disagi e problemi anche nella zona dell'Aretino, in Toscana, dove una quarantina di famiglie sono rimaste senza luce e acqua.

La situazione più preoccupante, al momento, è quella delle Marche dove al momento si registra un disperso. A causare i maggiori danni è stata una bomba d'acqua che si è abbattuta nella zona di Cantiano, trasformando le strade in veri torrenti e causando lo straripamento di diversi fiumi, tra cui il Burano. "L'acqua ha invaso le vie centrali del paese - l'appello del sindaco -. Diverse zone sono già sommerse.