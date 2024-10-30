ALLUVIONI IN SPAGNA, STRAGE A VALENCIA ALMENO 65 MORTI: TRA DI LORO ANCHE BAMBINI

Alluvioni in Spagna: Il bilancio delle vittime sale a 65 rischio di ulteriori dispersiLe inondazioni che hanno devastato la Spagna nelle ultime settimane hanno portato a un tragico bilancio di 625vitt...

Alluvioni in Spagna: Il bilancio delle vittime sale a 65 rischio di ulteriori dispersi

Le inondazioni che hanno devastato la Spagna nelle ultime settimane hanno portato a un tragico bilancio di 625vittime, una cifra che i soccorritori temono possa ancora salire.

La situazione rimane critica, con numerose aree colpite da piogge torrenziali che hanno causato frane, esondazioni e gravi danni alle infrastrutture.

Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, ma le condizioni instabili e il rischio di nuove precipitazioni rendono difficoltoso il lavoro delle squadre di emergenza.

Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla Farnesina, non risultano italiani tra le vittime, ma l’allerta resta alta per tutti coloro che si trovano nelle zone a rischio.

Il presidente del Consiglio spagnolo Pedro Sánchez ha lanciato un appello alla popolazione affinché mantenga la massima prudenza, ricordando che "l’emergenza maltempo non è ancora conclusa" e che sono previste ulteriori piogge nei prossimi giorni.

Il governo spagnolo sta coordinando gli aiuti nazionali, coinvolgendo anche le forze armate per raggiungere le aree isolate e garantire assistenza immediata. Intanto, i meteorologi prevedono nuove perturbazioni che potrebbero aggravare ulteriormente una situazione già critica, spingendo le autorità locali a mantenere attive le misure di allerta in tutto il Paese.