ALMENO 14 GIOVANI POSITIVI TRA TAORMINA E GIARDINI NAXOS

Focolaio di Coronavirus tra Taormina e Giardini Naxos dove, complessivamente, almeno 14 persone risulterebbero positive al Covid-19. Si segnalano sei casi a Taormina e otto a Giardini, ma è un dato, a quanto pare, destinato a crescere. Si tratta nella quasi totalità di giovani che sono risultati positivi agli accertamenti ai quali sono stati sottoposti dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina. Si tratterebbe di contagi legati alla movida, le discoteca e i locali notturni.

Sono in corso le verifiche da parte delle autorità sanitarie con diversi altri tamponi per verificare possibili ulteriori casi. Nella mattinata c'è stato anche un confronto tra i sindaci Nello Lo Turco (Giardini Naxos) e Mario Bolognari (Taormina) per fare il punto della situazione. Non trovano conferme alcune voci che ipotizzano il rischio di una zona rossa nel primo polo turistico siciliano, con gli amministratori che al momento escludono questo scenario.

Il sindaco di Taormina Mario Bolognari precisa che i giovani coinvolti, si conoscono e sono stati a contatto tra loro durante delle feste private. «Auspico - afferma il primo cittadino - che i giovani scarichino l’applicazione "Immuni" spesso sottovalutata, ma che ci permette di sapere se le persone con cui siamo entrati in contatto hanno qualcosa, evitando così di fare centinaia di tamponi e di avere ricostruzioni immediate e valide degli spostamenti di queste persone».