ALTO ADIGE AUTO TRAVOLGE PEDONI NELLA NOTTE, 6 MORTI E 11 FERITI

E' di 6 morti e 11 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige. Verso le ore 1.15 un'auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo della strada. Sono tutti giovani cittadini tedeschi le vittime coinvolte nell'incidente. Tra i feriti anche due altoatesini.

Dopo aver passato la serata in un locale, la comitiva si trovava accanto a un pullman turistico quando è stata centrata in pieno da un'automobile. Sei giovani sono morti sul colpo, mentre 11 hanno riportato ferite. Tre sono in gravi condizioni.

L'automobilista è un uomo del posto di 28 anni, di Chienes.Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un tasso alcolemico molto elevato. E' in stato d'arresto per l'accusa di omicidio stradale e lesioni stradali. Sono 160 i soccorritori intervenuti per l'incidente stradale. I vigili delfuoco hanno allestito sulla strada un tendone per le prime cure dei feriti che poi sono stati trasportati con le ambulanze negli ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano.

Si è messo in volo anche l'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites, dotato di visori notturni, che ha portato una donna in gravi condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.