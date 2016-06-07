95047

Altra auto in fiamme

E' accaduto questa sera lungo Corso del Popolo

Redazione
07 giugno 2016 23:16
Altra auto in fiamme
Cronaca
95047.it [FLASH] Auto avvolta dalle fiamme lungo Corso del Popolo: immediatamente allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Ad intervenire anche i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione. Le cause sono, ovviamente, ancora tutte da accertare.

[Il breve video è del nostro lettore Gaetano Santangelo]

IMG-20160607-WA0050
IMG-20160607-WA0050

