Altra auto in fiamme
E' accaduto questa sera lungo Corso del Popolo
A cura di Redazione
07 giugno 2016 23:16
95047.it [FLASH] Auto avvolta dalle fiamme lungo Corso del Popolo: immediatamente allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Ad intervenire anche i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione. Le cause sono, ovviamente, ancora tutte da accertare.
[Il breve video è del nostro lettore Gaetano Santangelo]
