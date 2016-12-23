Altra notte di fuoco

Altre due auto inghiottite dalle fiamme: questa volta è accaduto in via Milazzo

95047.it [FLASH] Ancora auto a fuoco. La notte scorsa è toccata a due vetture parcheggiate in via Milazzo, andate completamente distrutte. I proprietari hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri. Da capire, se si sia trattato di un cortocircuito o di un altro gesto incivile che andrebbe a fare il paio con i tanti altri incendi di automobili che stanno caratterizzando questi ultimi giorni.