Altra notte di fuoco

Altre due auto inghiottite dalle fiamme: questa volta è accaduto in via Milazzo

23 dicembre 2016 10:03
Paternò
Cronaca
95047.it [FLASH] Ancora auto a fuoco. La notte scorsa è toccata a due vetture parcheggiate in via Milazzo, andate completamente distrutte. I proprietari hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri. Da capire, se si sia trattato di un cortocircuito o di un altro gesto incivile che andrebbe a fare il paio con i tanti altri incendi di automobili che stanno caratterizzando questi ultimi giorni.

