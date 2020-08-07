ALTRE 27 PERSONE POSITIVE IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, CONTINUA LA CRESCITA

Sono 27 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, tutti in isolamento domiciliare. Numeri ancora molto alti, seppur di qualche unità in meno rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 30...

Sono 27 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, tutti in isolamento domiciliare. Numeri ancora molto alti, seppur di qualche unità in meno rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 30. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Dei 27 nuovi contagiati, 14 sono migranti e la ripartizione per la provincia vede Ragusa 16 nuovi contagiati (13 sono migranti), 6 a Catania, tre a Messina, uno a Palermo e uno a Caltanissetta (uno è migrante).

Rimangono 37 le persone ricoverate in ospedale, 4 in terapia intensiva, mentre salgono a 328 quelle in isolamento domiciliare per un totale di attuali positivi che è di 369. I casi totali da quando è iniziata la pandemia salgono a 3.396 mentre i guariti sono 2.743. Rimangono invariati, fortunatamente, i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati effettuati 2412 tamponi.

Crescono i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Sono 552 i nuovi casi da ieri, 249.756 da inizio emergenza. E' quanto emerge dal report giornaliero, diffuso dal Ministero della Salute e pubblicato sul sito della Protezione Civile. Ieri, l'aumento era stato di 402 casi. Nelle ultime 24 ore sono 3 i morti, 35.190 in totale. Purtroppo nessuna regione del Paese è a zero contagi. Il Veneto è la regione con più nuovi contagi, 183 da ieri, seguita da Lombardia (69) ed Emilia-Romagna (54). I positivi sono in tutto 12.924 attualmente positivi, 230 in più rispetto a ieri. Sono 201.642 le persone guarite da inizio emergenza, 319 nelle ultime 24 ore. Sono 59.196 i tamponi fatti da ieri, il totale sale a 7.158.909.