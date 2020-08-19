95047

ALTRI 45 CASI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, IMPENNATA DI CASI NEL RESTO D'ITALIA

Sono 45 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, dunque in netta risalito rispetto a ieri.Impennata di casi di positività a Catania, sono 23 in più le persone risultate positive nelle alt...

A cura di Redazione Redazione
19 agosto 2020 17:20
Sono 45 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, dunque in netta risalito rispetto a ieri.

Impennata di casi di positività a Catania, sono 23 in più le persone risultate positive nelle altre province siciliane la situazione vede la provincia di Palermo con 10 nuovi casi, quella di Ragusa con 7, due a Messina e uno per Siracusa e Trapani.

Aumentano anche i ricoveri, 61, ma con due in più in terapia intensiva, in tutto 8.  Gli attuali positivi così salgono a 766, in virtù di un guarito.

Sono 705 in isolamento domiciliare. Sono 2406 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio dell'epidemia sono 3838 le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia mentre sono 2.796 i guariti

DATI ITALIA

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 255.278 persone (+642 rispetto a ieri, hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.412 sono decedute (+7; ieri +5) e sono state dimesse 204.506 (+364 +0,2%; ieri +174). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 15.360 (+271, +1,8%; ieri +222); il conto sale a 255.278 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 866(+23, +2,7%; ieri +33), di cui 66 in terapia intensiva (+8 ieri nessun nuovo caso).

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 642 contagiati
• 7 morti
• 364 guariti

+8 Terapie intensive
+ 23 Ricoveri

