ALTRI 650 NUOVI POSITIVI E 28 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 650 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 5.693 tamponi processati. Le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.326 dall'inizio della pandemia.I positivi sono 33.246 c...

A cura di Redazione 28 dicembre 2020 17:06

Condividi