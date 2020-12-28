ALTRI 650 NUOVI POSITIVI E 28 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 650 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 5.693 tamponi processati. Le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.326 dall'inizio della pandemia.I positivi sono 33.246 c...
Sono 650 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 5.693 tamponi processati. Le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.326 dall'inizio della pandemia.
I positivi sono 33.246 con un incremento di 79 nuovi positivi. Negli ospedali i ricoveri sono 1064 (+37) e 175 (+1) in terapia intensiva. I guariti sono 543
La distribuzione nelle province vede Catania 117, Palermo 187, Messina 112, Ragusa 33, Trapani 3, Siracusa 56, Agrigento 89, Caltanissetta 4, Enna 49.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 8.585 contagiati
• 445 morti
• 14675 guariti
-15 terapie intensive | +361 ricoveri
68.681 tamponi
Tasso di positività: 12,5% (-2,4%)