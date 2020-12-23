ALTRI 932 NUOVI POSITIVI E 10 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 932 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.264 tamponi eseguiti. I decessi sono 10, che portano il totale a 2.213.Con i nuovi casi sono a 33.614 gli attuali positi...

Sono 932 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.264 tamponi eseguiti. I decessi sono 10, che portano il totale a 2.213.

Con i nuovi casi sono a 33.614 gli attuali positivi, con un incremento di 122 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.028 dei quali in regime ordinario, 31 in meno rispetto a ieri; 176 in terapia intensiva stesso dato rispetto a ieri. I guariti sono 800 Sul fronte della distribuzione fra province nell'isola Catania 238, Palermo 150, Messina 241 Ragusa 32, Trapani 85, Siracusa 53, Agrigento 37, Caltanissetta 66, Enna 30

DATI ITALIA

Sono 14.522 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 23 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 553 morti che portano il totale a 70.395 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 175.364 tamponi.ì, il tasso di positività scende all'8,2%. I guariti sono 20.494 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 1.322.067. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente sono 7.139 in meno. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 598.816. Sono 63 in meno di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva con coronavirus, diminuzione che porta il totale dei pazienti nelle rianimazioni a 2.624. Cala invece di 402 il numero dei ricoverati con sintomi. Al momento nei reparti ci sono quindi 24.546 persone.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 14.522 contagiati

• 553 morti

• 20494 guariti

-63 terapie intensive | -402 ricoveri

175.364 tamponi

Tasso di positività: 8,3% (+0,3%)