Amazon, a Catania gli ordini arrivano in giornata: ecco chi può avere la consegna gratis
Gli ordini possono arrivare a casa in poche ore. Servizio gratuito per i clienti Prime sopra i 29 euro, mentre per gli altri costa 8,99 euro. Ecco come funziona.
CATANIA – Novità per chi acquista online. Da oggi, lunedì 2 novembre, Amazon introduce il servizio di consegna in giornata a Catania e nelle zone limitrofe, permettendo ai clienti di ricevere determinati prodotti a casa nello stesso giorno dell'ordine.
L'iniziativa rientra nel progetto “Amazon Destinazione Sud” e viene realizzata grazie alla collaborazione con Poste Italiane.
Quanto costa la consegna in giornata
Per gli abbonati Amazon Prime il servizio è gratuito per ordini superiori a 29 euro. Chi non possiede un abbonamento Prime può invece usufruirne pagando 8,99 euro.
Sono disponibili decine di migliaia di articoli, tra cui prodotti per la casa, elettronica, accessori per animali, capsule di caffè e articoli per bambini.
Gli orari delle consegne
Nel centro di Catania sono previste due fasce orarie:
Dalle 7 alle 13: per ordini effettuati entro le 3 del mattino.
Dalle 16 alle 20: per ordini effettuati entro le 15.
Per le zone della provincia e le aree rurali, Amazon prevede consegne nelle fasce 7-13 e 14-20, per gli acquisti effettuati entro le 13:15.
Il servizio arriva anche nei comuni della provincia?
Amazon conferma l'estensione alle zone limitrofe di Catania, ma la disponibilità effettiva dipende dall'indirizzo di consegna e dai prodotti acquistati.
Per verificare se il proprio comune è coperto, basta inserire l'indirizzo su Amazon.it e controllare se, per gli articoli selezionati, compare l'opzione “Consegna in giornata”.
Con questa novità, Catania entra nella rete delle oltre 30 città italiane raggiunte dal servizio di consegna rapida.