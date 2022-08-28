AMAZON PRIME IN ITALIA DAL 15 SETTEMBRE AUMENTA DEL 39%. IL PREZZO PASSA DA 36 A 49,9 EURO

Anche ai Siciliani abbonati a Amazon Prime è arrivata in queste ore la mail che annuncia l'aumento dell'abbonamento. A partire dal 15 settembre 2022, passerà da 3,99 a 4,99 euro se mensile, e da 36 a...

L'abbonamento mensile a Prime Student salirà da 1,99 a 2,49, quello annuale Prime Student da 18 a 24,95 euro. Così, in un contesto di rincari generalizzati, anche la multinazionale americana decide di far pagare di più i suoi servizi (dalla consegna gratuita veloce degli ordini alla visione dei film), dal 25 a quasi il 40 per cento in più.

“E' la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime Italia dal 2018”, scrive Amazon nell'email, dove si spiegano anche le ragioni di questa modifica, ovvero “ un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all'inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo”.

“Nel frattempo – fa presente Amazon nella missiva - abbiamo ampliato la selezione di prodotti disponibili con consegna Prime veloce illimitata, senza costi aggiuntivi, abbiamo attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh e abbiamo aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie tv, film, musica, giochi e libri. In particolare, Prime Video ha ampliato la raccolta di serie e film Amazon Originals e ha attivato l'accesso allo sport dal vivo, come la Uefa Champions League".