AMAZZONIA, PARMITANO TWITTA FOTO DALLO SPAZIO
"Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica": e' AstroLuca a raccontare quello che accade attraverso le foto degli incendi che stanno devastando il polmone della Terra.
Sul suo profilo Twitter, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) pubblica quattro immagini.
Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/WAuHyBnlgt
— Luca Parmitano (@astro_luca) August 26, 2019
Nelle foto di Luca Parmitano si vedono infatti le colonne di fumo bianche che si sollevano dal suolo e che vengono trascinate dai venti.