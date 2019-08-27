AMAZZONIA, PARMITANO TWITTA FOTO DALLO SPAZIO

"Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica": e' AstroLuca a raccontare quello che accade attraverso le foto degli incendi che stanno d...

A cura di Redazione 27 agosto 2019 10:39

