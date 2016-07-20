Ambiente: maxi blitz dei carabinieri di Paternò

Segnalati dodici siti stracolmi di amianto e rifiuti a Santa Maria di Licodia. Ecco l’elenco dei luoghi

95047.it A Santa Maria di Licodia, i carabinieri coadiuvati dal personale tecnico dell’ufficio urbanistica comunale, ha rilevato le seguenti aree interessate dalla presenza rifiuti pericolosi, complessivamente per 4000 metri quadri di superficie circa, suddivise nei seguenti 12 siti:

SITO 1: “Strada Montarso area protetta del Parco dell’Etna” mq 1000 circa, coperto da amianto in eternit frantumato, guaina bituminosa, rifiuti edili, materiali in plastica, materassi e televisori;

SITO 2: Strada di fora “ ex cava Catanzaro“ mq 2000 circa, coperta da 50 lastre di amianto in eternit frantumate, 100 circa di pneumatici, vario materiale edile e vetri;

SITO 3: Strada Sciacca – Torrente di Santa Maria di Licodia – “area protetta del Parco dell’Etna - area demaniale di confine col territorio di Biancavilla”, circa 150 metri quadri, coperta da 6 pnumatici, materiale edile, vetri e rifiuti urbani;

SITO 4: Strada Bicocca – Torrente di Santa Maria di Licodia – “area demaniale di confine col territorio di Biancavilla”, circa 500 metri quadri, coperta da 30 pneumatici , amianto in eternit frantumato e rifiuti urbani;

SITO 5: Strada di Fora angolo Strada provinciale 160, 20 metri quadri, coperta da innumerevoli rifiuti urbani e in plastica;

SITO 6: Strada di Fora, a circa 20 metri a nord del Sito 1, 50 metri quadri, coperto con innumerevoli rifiuti edili, amianto in eternit frantumato, barattoli in plastica di olio minerale, vetri, materiali in plastica e rifiuti urbani;

SITO 7: Strada di Fora, nei pressi dell’incrocio con strada Rocca del Corvo, circa 20 metri quadri, coperto con materiali in plastica, 2 materassi e 1 frigorifero;

SITO 8: Strada Cavaliere bosco, 20 metri quadri circa, coperto da pneumatici, amianto in eternit frantumato, 1 televisore;

SITO 9: Strada Bordonaro, circa 20 metri quadri, coperto da 5 pneumatici, 1 televisore, vetri e materiale edile;

SITO 10: Strada di Fora a valle della Strada provinciale 160, 50 metri quadri circa, coperto da micro accumuli di rifiuti edili e urbani;

SITO 11: Strada provinciale senza numero Trazzera Maccarrone, 150 metri quadri circa, coperto da 6 pneumatici, materiale edile e urbani;

SITO 12: Strada di collegamento tra via Mendolito e la SS 121, 20 metri quadri circa, coperto da amianto in eternit frantumato e vario materiale inerte.

Le aree saranno segnalate al sindaco per l’emissione di ordinanze a carico dei rispettivi proprietari con intimazione di bonifica. Il danno economico è da quantificare e non coperto da assicurazione.