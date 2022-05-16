AMICI 2022, IL VINCITORE È LUIGI STRANGIS: ECCO TUTTI I PREMIATI

È il cantante Luigi Strangis a vincere l’edizione 2022 di Amici, la numero 21. Ha battuto, nella finalissima a due, decisa dal pubblico, del talent condotto da Maria De Filippi, il ballerino Michele....

A Michele il premio, da 50 mila euro, della categoria ballo. Gli altri finalisti erano Albe, Sissi (Premio della Critica Tim da 50mila euro) e Alex (premio Oreo da 20mila euro) per il canto, mentre nella sezione ballo Serena (che ha ottenuto una borsa di studio di un anno per studiare a New York e il Premio Tim da 30mila euro).

«Grazie alla mia famiglia, se sono arrivato qua è merito loro», sono le parole, dopo la vittoria, di Luigi Strangis. Il cantante, 20 anni, di Lamezia Terme, dove vive con la famiglia, polistrumentista, ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni grazie al papà. Si è poi rivolto a Maria De Filippi: «Se sto bene è grazie a te».

Alla sfida finale tra i due, per decretare il vincitore dell’edizione, si è arrivati attraverso le due competizioni di categoria: quella di canto e quella di danza. Nella prima sessione erano 4 i finalisti: Sissi, Alex, Luigi e Albe. Il primo a essere eliminato è stato Albe (22 anni, cantautore e musicista), poi è toccato a Sissi (23 anni ). Alla fine, tra i due favoriti della vigilia, Luigi e Alex, ha vinto il primo. Nella categoria ballo è stato Michele (22 anni) a prevalere su Serena (19 anni). Michele si è aggiudicato anche l’invito di Roberto Bolle al final show del festival On Dance di Milano. Ospiti della serata Alessandra Amoroso e Sofia Goggia (che ha nominato Maria De Filippi ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina del 2026). In videocollegamento sono intervenuti Ultimo e Sabrina Ferilli.