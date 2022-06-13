AMMINISTRATIVE 2022, L'AFFLUENZA DEFINITIVA A PATERNO' È DEL 62,89%
Si sono ufficialmente chiusi i seggi di questa tornata elettorale.Lo spoglio delle schede inizierà oggi alle ore 14, ma se nessuno dei tre candidati alla carica di sindaco della città di Paternò dove...
Lo spoglio delle schede inizierà oggi alle ore 14, ma se nessuno dei tre candidati alla carica di sindaco della città di Paternò dovesse superare il 40% dei voti , sarà necessario tornare ai seggi il prossimo 26 giugno per il turno di ballottaggio tra i due candidati più suffragati.
Nell'attesa di conoscere i risultati, su cui la redazione di 95047.it vi terrà costantemente aggiornati, riportiamo il dato definito sull'affluenza.
Il dato totale sull'affluenza registrato a Paternò è del 62,89%., avendo votato 25653 su 40790 aveni diritto.
DATI. COSI DIVISI: MASCHI 12573 / 19813 ( 63.46% ) - DONNE 13080 / 20977 ( 62.35% )
Nel 2018, anno delle precedenti elezioni amministrative, l'affluenza si era attestata al 71,42%.
AGGIORNAMENTO ORE 19.30
Arrivano i dati sull'affluenza ai seggi delle Amministrative 2022 delle ore 19.30.
Alle ore 19.30 a Paternò su 40.775 aventi diritto al voto hanno votato in 18.223 pari al 44,69 %
Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ore il 49,74%, quindi un calo del 5.05%
Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi delle Amministrative 2022
Alle ore 12.30 a Paternò su 40.775 aventi diritto al voto hanno votato in 7.710 pari al 18,91 %
Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ore il 20,50%, quindi un leggero calo del 1,59%