AMMINISTRATIVE PATERNO', ECCO LA SCHEDA ELETTORALE DI DOMENICA 12 GIUGNO

La prefettura ha reso noto i "fac-simile" delle schede elettorali delle elezioni amministrative di domenica 12 giugno.

I cittadini di Paternò sono chiamati a votare per il Sindaco e Consiglio Comunale.

L'ordine sulle schede dei candidati e delle liste è dettato da un sorteggio. Gli elettori possono esprimere una scelta per il candidato sindaco e indicare anche il nome di un consigliere comunale.

In città si può esprimere una doppia preferenza per i candidati consiglieri, a patto che siano nella stessa lista e che siano un uomo e una donna.

L'ordine dei candidati sulla scheda di Paternò

N. 1 ALFIO VIRGOLINI

N. 2 MARIA GRAZIA PANNITTERI

N. 3 ANTONINO NASO

LA SCHEDA ELETTORALE DI PATERNO':

Le urne saranno aperte solamente domenica 12 giugno, dalle 7:00 alle 23:00.

Lo spoglio relativo alle amministrative sarà svolto lunedì 13 giugno, a partire dalle 14.