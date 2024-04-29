AMMINISTRATIVE RAGALNA 2024: DOMANI, 30 APRILE, L’INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE DEL CANDIDATO SINDACO LUCIA SALADDINO

La lista civica "Per Ragalna” annuncia l'avvio ufficiale della propria campagna elettorale in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024.“È con grande entusiasmo – ha dichiarato il candidato...

“È con grande entusiasmo – ha dichiarato il candidato sindaco Lucia Saladdino, attuale vicesindaco della presente Amministrazione - che io e la mia squadra rivolgiamo questo invito a tutta la cittadinanza e ai mezzi di informazione. L’inaugurazione del comitato elettorale sarà un’occasione importante per condividere pensieri, idee e progetti, rafforzando ancor di più quel ‘filo’ che mi lega a ciascun cittadino.

Un rapporto costruito nel tempo grazie alla forza della trasparenza, lealtà e legalità, grazie all’impegno e alla credibilità conquistata operando quotidianamente e senza riserve sul territorio; ed anche grazie alla forza dell’ascolto e del dialogo che ha generato sempre capillare attenzione alle istanze di ognuno e un profondo senso di responsabilità verso di esse”.

L’inaugurazione si terrà domani, martedì, martedì 30 aprile, alle ore 19.30, presso la sede di piazza Santa Barbara a Ragalna.

“Sono davvero orgogliosa – ha affermato la Saladdino - di ciò che stiamo ideando per Ragalna e del gruppo di lavoro con il quale lo faremo. La mia squadra ha sia l’esperienza necessaria ma anche quel senso civico naturale per poter ‘costruire’ (senza strumentalizzare, né in questa fase elettorale né in futuro), niente e nessuno ma fare tanto e farlo bene.

Un gruppo rinnovato, fatto di persone con cui ho già collaborato e di nuovi ingressi. Tutti insieme condividiamo principi quali tenacia, lealtà, onestà, disinteresse personale per mettere in atto un piano di sviluppo importante per Ragalna.

Un gruppo coeso, unito, ma per davvero e quando c'è unità vera, c'è collaborazione, unità di intenti, c'è forza per poter affrontare qualsiasi sfida”.

La sede di piazza Santa Barbara, per il gruppo “Per Ragalna”, non è solo un luogo fisico ma l'emblema della propria filosofia politica: un ambiente dinamico e inclusivo, di collaborazione, aperto a tutti, nel quale continueranno ad esserci incontri privilegiati con le parti sociali interessate al bene comune.

“Questi momenti – ha concluso la Saladdino – rappresentano l’affermazione di un progetto collettivo per Ragalna che punta all’avvio di un nuovo percorso politico e al rinnovamento e alla valorizzazione dei beni, delle risorse e del tessuto sociale ed economico del nostro territorio”.