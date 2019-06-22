AMPIO INCENDIO FRA BELPASSO E CAMPOROTONDO
Un grosso incendio si è sviluppato sulla Strada Provinciale 56i (7,29 km) tra i confini del comune di Belpasso e Camporotondo Etneo
L’incendio si è sviluppato poco dopo le 11 da un cumulo di rifiuti abbandonato nei pressi di un capannone in disuso e ha generato subito una grossa nube nera su tutta la zona, visibile pure sulla ss121 (pure a chilometri di distanza).
L’incendio ha interessato anche le sterpaglie dei vicini campi propagandosi per diverse centinaia di metri.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Catania e la Polizia Municipale di Belpasso che hanno faticato non poco per mettere insicurezza tutta l’area.
L’incendio è stato domato dopo alcune ore.
Giornata molto impegnativa quella di oggi per i Vigili del fuoco.