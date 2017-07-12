ANAS: AGGIORNAMENTO LIMITAZIONI CAUSA INCENDIO: CHIUSA LA TANGENZIALE OVEST DI CATANIA TRA PASSO MARTINO E INNESTO SS114
AGGIORNAMENTO ORE 17.50Anas comunica che, a causa di un incendio che sta interessando la pendice di monte, è stato necessario chiudere al transito la rampa che consente l’ingresso a Catania per i veic...
AGGIORNAMENTO ORE 17.50
Anas comunica che, a causa di un incendio che sta interessando la pendice di monte, è stato necessario chiudere al transito la rampa che consente l’ingresso a Catania per i veicoli provenienti da Messina.
È inoltre chiusa l’autostrada Catania – Siracusa, in direzione Catania, per incendio al km 2,300.
Permane la chiusura della Tangenziale di Catania tra l’innesto con l’autostrada Catania-Siracusa e l’innesto con la strada statale 114 “Orientale Sicula” mentre, come già comunicato, è stata riaperta nella direzione opposta.
Le squadre dell’Anas sono al lavoro senza sosta per la gestione del fuoco e della viabilità.
In seguito alla riunione in Prefettura tenutasi questa mattina, Anas ha messo a disposizione una propria autobotte, attualmente impegnata sulla Tangenziale di Catania.
Gli uomini dell’Anas hanno inoltre provveduto a rimuovere un palo in vetroresina delle telecomunicazioni che, dopo essersi sciolto, invadeva la sede stradale a Passo Martino.
Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del Fuoco e dell’Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie.
La stessa statale 114, precedentemente chiusa dal km 126 al km 130, tra Villasmundo e Brucoli, è stata riaperta al traffico, anche se permangono rallentamenti.
Riaperta anche l’autostrada Catania Siracusa, precedentemente chiusa in direzione Catania con uscita obbligatoria ad Augusta.