ANAS, ALTRI NOVE ARRESTI PER CORRUZIONE

Nove persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Catania nell'ambito di un'inchiesta per corruzione sull'esecuzione di lavori di rifacimento delle strade affidati dal locale compartimento dell'Anas, nella sostituzione di barriere incidentate e nella manutenzione delle opere in verde.

Militari del nucleo di Polizia economico finanzia stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip che ha disposto il carcere per sei persone e i domiciliari per altre tre.

E' il terzo provvedimento cautelare emesso nell'ambito delle indagini 'Buche d'oro' su appalti per milioni di euro e che hanno portato in passato all'emissione di altre 9 misure restrittive

