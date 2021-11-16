ANAS: IL 18 NOVEMBRE TRAFFICO CHIUSO SULLA A19 IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI CALTANISSETTA PER LA DEMOLIZIONE VIADOTTO SALSO

La demolizione della carreggiata nord del vecchio viadotto “Salso”, lungo la statale 640 “Strada degli Scrittori”, è giunta alle fasi finali.Come noto, nelle precedenti settimane erano stati già demol...

La demolizione della carreggiata nord del vecchio viadotto “Salso”, lungo la statale 640 “Strada degli Scrittori”, è giunta alle fasi finali.

Come noto, nelle precedenti settimane erano stati già demoliti tutti gli impalcati della struttura.

Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione presso la Prefettura di Caltanissetta, alla presenza delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e delle amministrazioni interessate, al fine di concordare le modalità di esecuzione di demolizione delle ultime pile rimaste, dalla numero 17 alla numero 37.

Le operazioni si svolgeranno giovedì 18 novembre, in fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 11.

Considerata la vicinanza con l’A19 “Palermo-Catania”, lungo l’autostrada sarà istituito un blocco temporaneo del traffico in entrambi i sensi di marcia in prossimità dello svincolo di Caltanissetta, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di brillamento nella fascia oraria compresa tra le ore 9:50 e le ore 10:30.

Il traffico proveniente da Catania, in direzione Caltanissetta-Agrigento-Gela, sarà deviato in corrispondenza dello Svincolo di Enna sulla statale 117 bis in direzione Enna Bassa e, dopo avere percorso la statale 122, sarà possibile raggiungere lo svincolo di Capodarso sulla statale 626 dove potere proseguire per Gela oppure, tramite la statale 640dir, per Caltanissetta.

Il traffico proveniente da Agrigento o Caltanissetta in direzione Catania sarà deviato sulla statale 640 dir e, da questa, sulla statale 626 in direzione Enna, sino allo Svincolo di Capodarso, dal quale, attraverso la statale 122 sarà possibile raggiungere la statale 117 bis. L’immissione in A19 avverrà mediante lo svincolo di Mulinello dopo avere percorso le statali 117 bis e 192 e la sp 62.

I veicoli provenienti da Palermo e diretti a Caltanissetta e Agrigento potranno uscire dall’autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi, percorrere le statali 121 e 122bis fino allo svincolo di Xirbi per poi proseguire sulle statali 640, 626 e 640dir. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Caltanissetta-Agrigento e diretti a Palermo.

Si evidenzia infine che, durante le operazioni, la statale 640 rimarrà chiusa in direzione dell’autostrada all’altezza del nuovo svincolo con la SS 626.

