Anche ieri sera, altra rissa

In piazza Umberto intervento dei carabinieri

95047.it Se le sono date di santa ragione. Le solite e ormai consuete botte da orbi tra ragazzini che in modo sfacciato e senza alcun pudore si sono malmenati in piazza Umberto poco prima delle 23 di ieri sera. Selvaggi senza scrupoli. Un focolaio che si è spostato per tutta la piazza e, poi, il solito fuggi-fuggi generale a bordo degli scooter. Non chiamateli animali: non insultiamo le bestie.

Sul posto, in via precauzionale è intervenuta un’ambulanza del 118. Presenti, anche i carabinieri che in queste ore stanno conducendo le indagini sull’accaduto.