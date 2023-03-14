ANCHE LA SCIENZA LO CONFERMA: I SOLDI FANNO LA FELICITÀ

Secondo alcuni i soldi non fanno la felicità, ma questo a quanto pare non è quello che dice la scienza. A confermare che a un reddito più elevato di norma corrisponde ad un maggiore livello di benesse...

Secondo alcuni i soldi non fanno la felicità, ma questo a quanto pare non è quello che dice la scienza. A confermare che a un reddito più elevato di norma corrisponde ad un maggiore livello di benessere è stato un recente studio pubblicato dalla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Al lavoro su questa ricerca ci sono messi due diversi ricercatori, il britannico Daniel Kahneman e lo statunitense Matthew Killingsworth, che sono giunti alle stesse conclusioni pur partendo da tesi diverse.

Quest’analisi ha preso in considerazione un campione di 33.000 americani, che nel corso della loro giornata hanno dovuto rispondere alla domanda che appariva su un’app che avevano scaricato sul telefono.

L’app chiedeva ai partecipanti “come ti senti in questo momento?” e questi ultimi potevano rispondere su una scala che andava da “molto bene” a “molto male”.

Dopo aver raccolto oltre 1,7 milioni di singoli dati sono arrivati alla conclusione che gli individui che guadagnavano di più erano mediamente più felici di chi aveva un reddito inferiore. I livelli di benessere restavano invariati anche nei partecipanti che avevano dichiarato di portarsi a casa un reddito annuo di oltre 80.000 euro (circa 66.000 euro).

La ricerca è stata pubblicata sugli atti della National Academy of Sciences. Lo studioso Killingsworth, a proposito, ha commentato:

In estrema sintesi, questo studiio suggerisce che per la maggior parte delle persone un reddito più elevato è associato a una maggiore felicità.

Non tutto è oro quel che luccica, però. C’è infatti chi vive una vita infelice nonostante il suo stipendio mensile sia piuttosto elevato. Il ricercatore che ha condotto lo studio ha quindi lasciato intendere non è poi così semplice e scontato collegare il benessere emotivo al proprio reddito, e si può evidenziare un cambiamento nella funzione:

L’eccezione sono le persone che stanno bene finanziariamente ma sono tristi. Ad esempio, se sei ricco e infelice, più soldi non ti aiuteranno. Per tutti gli altri più soldi potevano essere associati a più felicità a vari livelli. […] La funzione è diversa per le persone con diversi livelli di benessere emotivo.

L’analisi, per esempio, ha evidenziato che per il gruppo che si è dimostrato meno felice la felicità aumenta con il reddito fino a 100.000 dollari: all’aumentare del reddito, in questo caso, non si segnalano ulteriori aumenti del benessere emotivo. Per invece si trova nella fascia più bassa del benessere emotivo la felicità aumenta linearmente con il reddito; per chi infine si è dimostrato mediamente più felice l’aumento di felicità accelera effettivamente oltre i 100.000 dollari all’anno.