ANCHE PATERNÒ AL GIUBILEO DEI GIOVANI: PRESENTE IL GRUPPO SCOUT AGESCI DELLA PARROCCHIA SPIRITO SANTO

PATERNO' / TOR VERGATA (ROMA) – C’è anche il gruppo Agesci Paternò 2, della parrocchia Spirito Santo, tra il milione di giovani presenti a Tor Vergata, in occasione della giornata conclusiva del Giubi...

PATERNO' / TOR VERGATA (ROMA) – C’è anche il gruppo Agesci Paternò 2, della parrocchia Spirito Santo, tra il milione di giovani presenti a Tor Vergata, in occasione della giornata conclusiva del Giubileo dei Giovani con Papa Leone.

Ieri sera i ragazzi hanno partecipato con emozione alla grande veglia di preghiera, che ha visto un vero e proprio bagno di folla per l’arrivo del Santo Padre, atterrato in elicottero da Città del Vaticano poco prima delle 19.30. Papa Leone ha attraversato l’intera area in papamobile, salutando da vicino centinaia di migliaia di giovani, tra cui anche i nostri scout paternesi, che hanno dormito lì durante la notte, nonostante un po’ di pioggia.

Oggi, domenica 3 agosto, è il momento clou dell’evento con la celebrazione eucaristica, introdotta dallo stesso Pontefice con queste parole: “Buongiorno a tutti e buona domenica. Spero che abbiate riposato un po’. Adesso cominciamo la celebrazione della messa, che è il più grande dono che Cristo ci ha lasciato.”

Tra i tanti momenti vissuti dal gruppo di Paternò, uno in particolare ha attirato l’attenzione: all’ingresso dell’area, i ragazzi del clan hanno intonato la canzone “I cento passi”, rendendo omaggio a Peppino Impastato.

Una scelta che non è passata inosservata: un giornalista di Rai News 24 li ha intervistati chiedendo il motivo del brano. La risposta è stata chiara e piena di significato: “Siamo siciliani e sentiamo vicina la storia di Peppino. Anche qui volevamo lasciare un segno di memoria e impegno, nel segno della nostra terra e dei nostri valori.”

Un piccolo gesto che ha saputo raccontare la profondità e l’identità di un gruppo scout che, anche lontano da casa, porta Paternò nel cuore.