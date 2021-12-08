ANCHE QUEST'ANNO IL TOUR DI COCA COLA FARÀ TAPPA A CATANIA

Real Magic Village è il villaggio itinerante firmato Coca-Cola che porterà in giro per l’Italia la magica atmosfera del Natale all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale. La prima sarà perse...

Real Magic Village è il villaggio itinerante firmato Coca-Cola che porterà in giro per l’Italia la magica atmosfera del Natale all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale. La prima sarà perseguita grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare mentre la seconda sarà rappresentata dall’iconico Christmas Truck di Coca-Cola che viaggerà con il Village e che stavolta sarà al 100% elettrico.

l Real Magic Village di Coca-Cola si inaugura a Milano, a pochi passi dalla Darsena, in piazza XXIV Maggio, il 7 e l’8 dicembre affiancandosi al Deejay Xmas Tree, l’installazione natalizia di Radio Deejay che accoglierà un grande albero (che verrà re-interrato al termine dell’esposizione) e momenti di spettacolo grazie alla musica e i protagonisti della radio.

Dopo la tappa di Milano, il truck Coca-Cola 100% elettrico e il Real Magic Village continueranno il loro viaggio per portare il Natale nel resto d’Italia. Ecco le tappe:

– Bergamo il 12 dicembre in Piazzale Alpini, zona stazione

– Napoli il 15 e il 16 dicembre in Piazza Dante

– Catania il 19 dicembre in Piazza Verga

Saranno tante le attività che animeranno il Real Magic Village, a partire dalla Casa di Babbo Natale, che verrà posizionata proprio al centro del villaggio natalizio e dove chi entra potrà sedersi a tavola con Babbo Natale, per vivere un’esperienza divertente e indimenticabile (l’accesso sarà consentito dopo aver esibito il Green Pass).

Ci sarà poi l’albero del villaggio di Natale di Coca-Cola dove tutti potranno scansionare i QR–Code stampati sulle decorazioni per scaricare un biglietto di auguri da inviare ai propri cari. Non mancherà il “photobooth”, cioè una postazione per farsi selfie e foto per poter ricordare la giornata passata al Real Magic Village.

Ma non finisce qui! Durante l’ora di pranzo e di cena davanti al Truck Coca-Cola si esibirà un gruppo jazz che eseguirà musiche natalizie.

Tra le iniziative del Real Magic Village ce ne saranno poi due in particolare che permetteranno ai visitatori di contribuire alla causa solidale: la Food Court, presso la quale sarà possibile degustare la pizza di Natale firmata dal pizzaiolo Francesco Capece, e il Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola. Il ricavato di entrambe le attività sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

Per il quinto anno consecutivo Coca-Cola è al fianco di Banco Alimentare, per continuare a dare il proprio contributo nella lotta allo spreco alimentare e nell’aiuto alle persone in difficoltà, attraverso un sostegno che permetterà di raccogliere e distribuire prodotti alimentari per quasi 3 milioni di pasti. Una collaborazione che negli ultimi 5 anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 10 milioni di pasti alle persone in difficoltà attraverso le strutture caritative convenzionate.

Coca-Cola vi aspetta al Real Magic Village perché il Natale è davvero magico quando viene condiviso!