ANCONA: TRAGEDIA IN DISCOTECA, 6 MORTI E 100 FERITI, 12 GRAVI

Tragedia a Corinaldo, vicino ad Ancona, dove durante un concerto del rapper Sfera Ebbasta, all'interno della discoteca La Lanterna Azzurra, il fuggi fuggi causato da una sostanza urticante diffusa all'interno ha provocato il panico tra i giovanissimi presenti. Il bilancio al momento è di sei morti: cinque ragazzi e una madre che aveva accompagnato la figlia sono stati travolti dalla calca.

I nomi delle vittime sono stati resi noti dal vicepremier Luigi Di Maio con un post su Facebook:

"Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Matttia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia e mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia. Sono le giovani vittime della tragedia di questa notte. È assurdo morire così. Come governo faremo massima chiarezza sulla dinamica della vicenda (se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza) e individueremo i responsabili. Un abbraccio e un pensiero alle famiglie".

Gli investigatori stanno lavorando per accertare quante persone erano all'interno della discoteca: l'ipotesi investigativa è che il numero dei presenti fosse superiore a quello consentito. I titolari della discoteca sono stati già sentiti. Il ministro dell'Interno Salvini, primo ad esprimere il suo cordoglio per le vittime, ha spiegato: 'Mi sembra che la capienza fosse inferiore alle 900 persone, anche una unità in più è stata un errore che ha complicato tutto. Io mi tengo in contatto costante'. E ha aggiunto, 'mi piacerebbe molto andare a Corinaldo, se ciò non sarà di intralcio alle operazioni complicate che stanno conducendo le forze dell'ordine'. Salvini ha confermato l'ipotesi del cedimento della balaustra come causa per le sei morti. È sempre più fondata l'ipotesi che sia stato spruzzato dello spray urticante, provocando il panico e il fuggi fuggi generale. In mattinata ci sarà una riunione con le forze di polizia impegnate nella sciagura. Lo rende noto il prefetto di Ancona Antonio D'Acunto. Una ragazza presente nella discoteca ha ripreso con il telefonino i momenti fondamentali della tragedia. Il video, a quanto si è appreso, è stato già acquisito dai carabinieri.

Un minuto di silenzio alle 11 in piazza del Popolo a Roma dove si svolgerà la manifestazione della Lega è stato annunciato da Salvini. Un minuto di silenzio è stato dedicato dai deputati, riuniti alla Camera per il voto finale della legge di Bilancio, alle vittime della discoteca di Ancona. Tutti gli esponenti dei gruppi parlamentari hanno espresso vicinanza ai familiari delle 6 vittime e hanno rivolto un augurio di pronta guarigione ai feriti. Subito dopo, il presidente di turno Ettore Rosato (Pd) ha sospeso la seduta per qualche minuto. Martina (Pd), 'una tragedia che lascia senza fiato'. Lollobrigida (FdI), 'Strage che sconvolge'. Battelli (M5s), 'giustizia farà il suo corso'. 'Tutta l'Arma dei Carabinieri, mentre tanti colleghi lavorano per portare soccorso e per scoprire le cause della grave tragedia di Corinaldo, si stringe attorno alle famiglie colpite dal lutto esprimendo il più sincero cordoglio'.