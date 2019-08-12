ANCORA AFA E CALDO, TEMPERATURE IN DIMINUZIONE NEL LUNGO WEEKEND DI FERRAGOSTO
Ancora protagonista il grande caldo per la giornata di domani in Sicilia.
Una sostanziale decrescita delle temperature si potrà vedere avvertire nella giornata di Ferragosto quando si intensificheranno sulla nostra regione i venti di maestrale.
Per la giornata di domani ancora afa e umidità saranno il carattere dominante.
Temperature stabili o in calo sulla Sicilia tirrenica e qua e là anche sui settori occidentali delle altre regioni.
Venti deboli da OSO, rotazione a ONO dalla sera con tendenza ad intensificarsi.
Mari da quasi calmi a poco mossi.