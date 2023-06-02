ANCORA ALLERTA GIALLA PER SABATO 3 GIUGNO PER L'INTERA REGIONE SICILIA
Per il sesto giorno di fila sarà allerta meteo gialla su tutta la Sicilia. Lo si evince dal bollettino di avviso diramato dalla Protezione Civile Regionale.
La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido dalle ore 16.00 di oggi fino alle ore 24.00 di domani, 3 giugno.
Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne e montuose, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.