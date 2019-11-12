ANCORA INSTABILITÀ E MALTEMPO: DIRAMATA ALLERTA GIALLA
SCUOLE REGOLARMENTE APERTE DOMANI.Dopo due giorni di nubifragi e allerta arancione e rossa, il maltempo non molla la Sicilia: ancora per domani criticità gialla.Ancora instabilità e maltempo previste...
Dopo due giorni di nubifragi e allerta arancione e rossa, il maltempo non molla la Sicilia: ancora per domani criticità gialla.
Ancora instabilità e maltempo previste nelle prossime ore in Sicilia, tanto che la Protezione civile regionale ha diramato ancora per domani, 13 Novembre 2019, uno stato di preallerta gialla.
Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
Previsti ancora venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali, tendenti a generale attenuazione. Previsti anche mari mossi: molto agitato lo Stretto di Sicilia, da molto mossi ad agitati tutti i restanti bacini centro-meridionali, con moto ondoso in generale e graduale attenuazione.