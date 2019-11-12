ANCORA INSTABILITÀ E MALTEMPO: DIRAMATA ALLERTA GIALLA

SCUOLE REGOLARMENTE APERTE DOMANI.Dopo due giorni di nubifragi e allerta arancione e rossa, il maltempo non molla la Sicilia: ancora per domani criticità gialla.Ancora instabilità e maltempo previste...

A cura di Redazione 12 novembre 2019 21:14

Condividi