ANCORA MALTEMPO IN SICILIA, ALLERTA ARANCIONE NEL CATENESE E MESSINESE DOMANI 03 MAGGIO 2023

Continua il maltempo in Sicilia anche per la giornata di mercoledì 3 maggio. Ed è allerta arancione nel Catanese e Messinese ed allerta gialla Nel Palermitano e Trapanese.Nella nota della protezione c...

A cura di Redazione 02 maggio 2023 19:31

