ANCORA MALTEMPO IN SICILIA, ALLERTA ARANCIONE NEL CATENESE E MESSINESE DOMANI 03 MAGGIO 2023
Continua il maltempo in Sicilia anche per la giornata di mercoledì 3 maggio. Ed è allerta arancione nel Catanese e Messinese ed allerta gialla Nel Palermitano e Trapanese.
Nella nota della protezione civile vengono indicate anche condizioni meteo avverse. Si legge: “Persistono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche divento”.
L’avviso 23122 indica precipitazioni “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nordorientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul restante settore settentrionale centroorientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.
ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 03 Maggio 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 02/05/23
NELLA GIORNATA DI OGGI, MARTEDI’ 2 MAGGIO 2023, PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 12/18 ORE PRECIPITAZIONI ABBONDANTI, ANCHE A
CARATTERE DI ROVESCIO, SULL’EMILIA-ROMAGNA;
- PER LE PROSSIME 18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CALABRIA;
- PER LE PROSSIME 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SICILIA
CENTRORIENTALE.
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’
ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.