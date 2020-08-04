ANCORA MOLTO CALDO, DA DOMANI IRROMPONO CORRENTI FRESCHE

Il Mediterraneo centro occidentale continua ad essere interessato da un vasto campo di pressione alta e livellata, di matrice nord-africana, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato ed acco...

Il Mediterraneo centro occidentale continua ad essere interessato da un vasto campo di pressione alta e livellata, di matrice nord-africana, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato ed accompagnato da temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

Tuttavia già da qualche giorno, i vari modelli fisico matematici , inquadravano la fine di questa lunga ed intensa ondata di calore favorita da un cedimento, tra la Francia e la Germania, dell’alta pressione, agevolando la discesa, dalle Isole Britanniche, di una saccatura nord-atlantica in seno alla quale transiterà un sistema frontale che, tra la giornata di oggi e quella di Mercoledì, si porterà sull’Italia centro-settentrionale lasciando, successivamente, in eredità una circolazione depressionaria, in quota, lungo le regioni centro-meridionali ed alimentata da correnti relativamente fresche ed instabili, in scorrimento lungo il bordo meridionale di una robusta area di alta pressione centrata sull’Europa settentrionale.

L’arrivo di questa circolazione depressionaria come riporta il sito centrometeosicilia.it , in quanto accompagnata da masse d’aria più fresca di origine nord atlantica, apporterà un deciso calo termico e dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera, rendendo la temperatura più sopportabile e gradevole, oltre ai possibili fenomeni sparsi che potranno interessare diverse località dell’isola, non solo quella tirrenica, ma anche lungo le aree interne, dovuti a dei fenomeni legati all’instabilità pomeridiana.

Ma adesso vediamo più nel dettaglio il tempo previsto per i giorni a seguire.

Tempo previsto per martedì 4 agosto

Al mattino, a partire dalla Sicilia occidentale, si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità associata a qualche fenomeno sparso di debole e moderata intensità in estensione, nel corso della mattinata, a buona parte del territorio regionale.

Nel pomeriggio ed in serata, tendenza a parziali schiarite ad iniziare dalla Sicilia occidentale, mentre nubi e fenomeni, di moderata intensità, insisteranno lungo il settore tirrenico centro settentrionale siculo.

Possibili fenomeni anche lungo l’area degli Iblei.

In serata ed in nottata, si assisterà ad una generale attenuazione della nuvolosità ovunque.

Venti moderati, con temporanei rinforzi, dai quadranti nord occidentali.

Mari: mosso il Canale di Sicilia, da poco mossi a mossi i rimanenti mari.

Temperature: in generale calo, più sensibile lungo il settore settentrionale ed occidentale, mentre lungo il settore centro orientale, la giornata si presenterà ancora abbastanza calda, con valori che potranno raggiungere punte di 35-36°C.

Tempo previsto per mercoledì 5 agosto

Al mattino avremo condizioni di cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso lungo la Sicilia settentrionale ed occidentale, ma con basso rischio di fenomeni. Nel corso della giornata si assisterà ad una ulteriore intensificazione della nuvolosità, in particolar modo lungo le aree del versante tirrenico centro orientale, associato a fenomeni di moderata intensità.

Nuvolosità e fenomeni che insisteranno lungo le medesime aree, anche nel corso della serata, mentre altrove avremmo tempo più asciutto, anche se non mancheranno le nubi.

Venti da moderati a localmente forti dai quadranti nord occidentali, specie sulla Sicilia occidentale e meridionale.

Mari generalmente mossi, localmente molto mossi risulteranno: il Canale di Sicilia, ed il Tirreno meridionale, settore ovest.

Temperature: in ulteriore calo ovunque, con i valori che si riporteranno entro le medie del periodo e localmente poco al di sotto di esse.

Quindi entro le giornate di Martedì e Mercoledì, avrà termine questa lunga ed intensa ondata di caldo.